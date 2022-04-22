أكدت النيابة العامة، مساء أمس الخميس، حظر التسول بجميع صوره وأشكاله، مهما كانت مسوغاته وفقًا للنظام.

وقالت النيابة، عبر حسابها في “تويتر”، يتم مصادرة بموجب حُكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.

عقوبة امتهان التسول

وبينت النيابة العامة، أن عقوبة كل من امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة، تشمل السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

الإبعاد خارج المملكة

وأضافت أن كل من عُوقب بالتسول من غير السعوديين يُبعد خارج المملكة بعد انتهاء العقوبة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة ويُمنع من العودة الى المملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة.

وتابعت النيابة العامة، أنه يُستثنى من الإبعاد زوجة السعودي وزوج السعودية وأولادها، وفقًا لأحكام المادة الخامسة من نظام مكافحة التسول.