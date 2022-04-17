أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية بزعم جمع التبرعات بهدف تمويل منظمات إرهابية تحت ذريعة العمل الخيري خارج المملكة أو التبرع والإحسان في هذا الشأن.

جهات رسمية:

وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه تنحصر هذه الأعمال في الجهات الرسمية المختصة بتلقي التبرعات للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية.

سجن وغرامة:

ولفتت إلى أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عبر إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي لتمويل المنظمات الإرهابية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.