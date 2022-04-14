حذرت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، من خطورة التورط في أي عمليات بيع أو تداول سبائك ومشغولات المعادن الثمينة غير المدموغة بسمة المملكة.

تحذير النيابة العامة

وقالت النيابة، عبر حسابها في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”، إنه يُحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، أو إحداث أي تعديل على دمغها، أو الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة.

تفاصيل العقوبة

وأوضحت النيابة أن عقوبة التورط في مثل هذه الأعمال تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 400 ألف ريال.