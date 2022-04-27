نصح لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، الفرنسي هيرفي رينارد بضم لاعب نادي التعاون سميحان النابت إلى تشكيلة المنتخب السعودي في كأس العالم.

هيرفي

مو لازم مهاجم صريح ( 9 ) في كاس العالم سميحان النابت ( بنزيمه )

لاعب وسط في مهاجم .. هداف ، صانع ، لاعب حركي مفيد ، كنترول رائع ، والاهم يكثف الوسط في بطولة صعبة ..

اكثر من مره الفت النظر له

جرب وش انت خسران في ظل حجتك ..👌 pic.twitter.com/QyrSZMwmFb — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) April 27, 2022

وكان النابت قدم مستويات مميزة مع التعاون في دوري أبطال آسيا، رغم توديع البطولة.

نجم النصر السابق يُشيد بتألق سميحان النابت

وغرد الهريفي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “”‏هيرفي مو لازم مهاجم صريح ( 9 ) في كاس العالم سميحان النابت ( بنزيمة ) لاعب وسط في مهاجم .. هداف، صانع، لاعب حركي مفيد، كنترول رائع، والأهم يكثف الوسط في بطولة صعبة .. أكثر من مرة ألفت النظر له، جرب وش أنت خسران في ظل حاجتك”.

يذكر أن صالح الشهري لاعب الهلال والمهاجم الأساسي لـ المنتخب السعودي مهدد بعدم المشاركة في مونديال قطر 2022، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.