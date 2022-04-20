ردت هيئة الهلال الأحمر على ما تردد بشأن تأخر فرقها 40 دقيقة عن مباشرة بلاغ نتج عنه وقوع إصابة واحدة وثلاث وفيات بسبب حادث مروري بقرية النخيل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والعمليات بهيئة الهلال الأحمر (997) في تمام الساعة 22:36 من مساء يوم الجمعة الموافق 15/ 04/ 2022، وتم على الفور تمرير البلاغ لمركز إسعاف الحناكية، والذي يبعد عن الموقع قرابة الثلاثين كيلومترًا.

19 دقيقة للوصول:

ولفتت هيئة الهلال الأحمر إلى أن الفرقة الطبية وصلت إلى موقع الحادث في تمام الساعة 22:55 أي لم يستغرق الفريق للوصول إلى 19 دقيقة، وعلى الفور تم الفرز الإسعافي والذي اتضح به وجود إصابة واحدة، متمنيًا لها الشفاء العاجل وثلاث وفيات.

وشددت الهيئة على أنها حريصة ومنسوبيها من سفراء الحياة وسفراء العطاء على بذل الغالي والنفيس في سبيل إنقاذ المرضى والمصابين واستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية في استقبال البلاغات وتوجيه الفرق الإسعافية لمباشرتها بدقة واحترافية عالية للوصول الى كافة البلاغات الطارئة بكل سهولة واحترافية.