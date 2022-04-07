يتواجد نادي الهلال في صدارة الأندية الأعلى من ناحية القيمة التسويقية، في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي، وذلك قبل انطلاق مباريات دور المجموعات اليوم الخميس في المملكة.

247 مليون ريال تمنح الهلال الصدارة:

والهلال متواجد بالمركز الأول برصيد 247 مليون ريال كقيمة تسويقية للاعبين، الريان القطري ثانيًا برصيد 136 مليون ريال، الدحيل القطري ثالثًا برصيد 118 مليون ريال، الشباب رابعًا برصيد 104 ملايين ريال، الشارقة الإماراتي خامسًا برصيد 100 مليون ريال.

مجموعات الأندية السعودية الأربعة:

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى مع أندية “استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، الشارقة الإماراتي، الريان القطري”.

الشباب في المجموعة الثانية مع أندية “مومباي سيتي الهندي، القوة الجوية العراقي، الجزيرة الإماراتي”.

التعاون في المجموعة الرابعة مع أندية “باختاكور الأوزبكي، الدحيل القطري، سباهان أصفهان الإيراني”.

الفيصلي في المجموعة الخامسة مع أندية “الوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي، السد القطري”.