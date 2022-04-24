يبدو أن نادي الهلال أصبح يفكر بشكل جاد في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا، نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأسباب الـ3:

وقيل: إن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يفكر بقوة في ضم مواطنه لتدعيم صفوف الوسط في الهلال، خاصة وأن دياز يرغب في ضم لاعب وسط له قدرة دفاعية وقدرة جيدة على صناعة اللعب، وهو ما يتوفر في نجم نادي الشباب.

كذلك السبب الثاني، هو وجود رغبة من اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار بالرحيل عن الهلال بعد نهاية الموسم الحالي، السبب الثالث يكمن في تدعيم صفوف الفريق الهلالي بصفقات تجدد دماء الفريق من أجل المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة.

مستويات مميزة من بانيجا:

وكان النجم الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا انضم إلى نادي الشباب في صيف 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

ويقدم بانيجا مستويات مميزة مع الشباب ساهمت في تأهل الفريق لثمن نهائي دوري أبطال آسيا.