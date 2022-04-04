حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تأهله لـ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الشباب بثنائية لهدف.

أحداث مباراة الهلال والشباب:

وبدأت مباراة الهلال ضد الشباب على إستاد “الملز” بشكل سريع، حيث تألق المعيوف وتصدي لـ رأسية خطيرة من كارلوس جونيور الذي كاد أن يهز الشباك في الدقائق الأولي من الشوط الأول.

وظلت محاولات الفريقين، حيث استغل الشباب الوضع وضغط على الهلال بتسديدة خادعة لـ فييتو من وسط الملعب، ولكنها مرت بأمان على مرمي المعيوف لتنتهي بها أحداث الشوط الأول.

وتحصل الشباب على ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد اللجوء لتقنية الـ VAR، سددها الأرجنتيني بانيغا في الدقيقة الـ 64، وتقدم لـ الليوث بالهدف الأول، قبل يرسل سلمان الفرج تسديدة صاروخية ويحرز هدف التعديل لـ الزعيم.

وفي الأشواط الإضافية، تمكن النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الثاني في شباك الشباب بعد تسديدة صاروخية عند الدقيقة 105، وتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

الهلال يستهدف رقمًا قياسيًّا:

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لتخطي رقمه الذي يتساوي مع الاتحاد كأكثر الأندية تتويجًا برصيد 9 بطولات، بينما يمتلك الزعيم في جعبته ايضا 9 كؤوس.

ويمني النفس في تحقيق اللقب العاشر بعد تأهله رسميًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.