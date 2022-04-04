انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة الهلال والشباب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الهلال والشباب يتعادلان سلبيًّا:

وبدأت مباراة الهلال والشباب المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وكاد كارلوس جونيور أن يهز الشباك بعد مرور 7 دقائق برأسية رائعة، إلا أن عبدالله المعيوف تألق وأبعدها.

واستمرت محاولات الفريقين، وسط تألق دفاعي كبير من الطرفين، واستغل لوسيانو فييتو تقدم المعيوف، وأطلق تسديدة مخادعة من منتصف الملعب، إلا أنها ذهبت بعيدًا لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بانيغا يتقدم والفرج يتعادل سريعًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال والشباب، استمر ضغط الفريقين، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الليوث بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها الأرجنتيني إيفر بانيغا بنجاح في شباك المعيوف عند الدقيقة 64.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقوة بعد هدف بانيغا، ونجح سلمان الفرج في تسجيل هدف التعادل من تسديدة صاروخية، لتشتعل المباراة بحثًا عن إحراز هدف جديد.

وأطلق موسى ماريغا تسديدة قوية مرت بجانب مرمى الشباب، قبل أن يتألق المعيوف ويحرم الليوث من الهدف الثاني عند الدقيقة 82، وسدد صالح الشهري تسديدة قوية، ولكنها مرت أعلى العارضة.

وكاد ميشيل ديلغادو أن يسجل هدفًا قاتلًا للأزرق عند الدقيقة 90، ولكن أنقذ اللاعب الكرة من أمام المرمى، ومرت رأسية الشهري أعلى المرمى في الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة الهلال والشباب بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية.