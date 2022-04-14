ظهر فريقا الهلال والشباب بشكل مميز في أول جولتين من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الهلال والشباب يتألقان بانتصارين

ويُعد الهلال والشباب الفريقين الوحيدين في دوري أبطال آسيا 2022 اللذين نجحا في الحصول على العلامة الكاملة، ليتصدرا مجموعتهما قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة، مساء اليوم الخميس.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فوزه على الريان القطري بثلاثية دون رد، عقب تجاوزه للشارقة بنتيجة 2/1، وتغلب الشباب على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة بعد فوزه على مومباي سيتي بالنتيجة ذاتها.

إحصائيات الفرق في دوري أبطال آسيا

ونجحت فرق الغرافة “المجموعة الأولى”، الفيصلي وناساف الأوزبكي “المجموعة الرابعة”، في جمع 4 نقاط من فوز وتعادل، فيما لم تحقق أندية آهال التركماني، السد القطري والوحدات الأردني سوى نقطة واحد من تعادل وخسارة.

ويُعتبر الاستقلال الطاجيكي في المجموعة الأولى، وفريق الجزيرة الإماراتي في المجموعة الثانية، الوحيدين الذين لم ينجحا في حصد أي نقطة حتى الآن في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.