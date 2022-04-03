اليوم الأحد، وفي أمسية رمضانية منتظرة، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة، مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس الملك.

توقيت مباراة الهلال والشباب:

وتُقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم على ملعب الملز بالرياض، حيث سيواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة الاتحاد والفيحاء غدًا (الاثنين).

دياز متفوق بصورة كبيرة على الشباب:

ويملك الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الكروي الأول بـ الهلال سجلًا مميزًا أمام الشباب، حيث واجهه كمدرب من قبل في 6 مباريات، تمكن خلالها في تحقيق 4 انتصارات مع تعادل واحد وهزيمة واحدة فقط، علمًا بأنه لم يخسر أبدًا أمام الشباب عندما كان يدرب الهلال، ليفوز 4 مباريات مع تعادل واحد، فيما كانت الخسارة الوحيدة حينما كان يدرب الاتحاد بموسم 2018 – 2019 وبهدف دون مقابل.

أما الروماني سوموديكا فيخوض اختباره الأول مع الشباب بعد توليه مهمة المدير الفني للفريق مؤخرًا خلفًا للبرازيلي المقال شاموسكا، مع تعرضه للخسارة في مباراتين ضده بموسم 2018 – 2019 بالدوري، ثم مباراة الدور الثاني في الموسم نفسه بثلاثية نظيفة.