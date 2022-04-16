يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تفوقه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات بالمسابقة.

ويطمح نادي الهلال، إلى مواصلة التألق من أجل المنافسة على اللقب الآسيوي، حيث يعتبر الزعيم من أفضل الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا، خلال النسخة الحالية.

وحقق الهلال الفوز خلال الثلاث مواجهات الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تفوق على الشارقة بهدفين لهدف، وتخطى الريان بثلاثية نظيفة، فيما انتصر على استقلال دوشنبه بهدف وحيد.

استقلال دوشنبه الطريق إلى اللقب:

واجه نادي الهلال فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي، في ثلاث مباريات، الأخيرة كانت بالأمس في هذه النسخة بالإضافة لمواجهتين في النسخة الماضية في دوري أبطال آسيا.

وتحمل مواجهة الهلال واستقلال دوشنبه ذكرى جيدة، حيث حقق الزعيم لقب دوري أبطال آسيا بعد مواجهة نفس الفريق في دور المجموعات خلال فعاليات النسخة الماضية من البطولة.

وحقق نادي الهلال خلال النسخة الماضية، الفوز على استقلال دوشنبه في ذهاب دور المجموعات، ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما خسر برباعية في مواجهة الإياب، ولكنه اقتنص اللقب في النهاية.