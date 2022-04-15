يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة، في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويرغب حامل اللقب في مواصلة انتصاراته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق الفوز في أول جولتين، ضد فريقي الشارقة بثنائية والريان بثلاثة نظيفة.

الهلال يستهدف فض الشراكة في المواجهات:

وسبق وتقابل فريقا الهلال واستقلال دوشنبه العام الماضي، في دور المجموعات، ذهابًا وإيابًا، حيث يتساوى الفريقان في تاريخ المواجهات بفوز لكل فريق.

وحقق الهلال الفوز في المواجهة الأولى، ولكنه خسر في مباراة العودة، وبالتالي يبحث الهلال عن فض شراكة المواجهات، والتفوق على استقلال دوشنبه.

ويأمل الهلال في تحقيق الفوز على حساب نادي استقلال دوشنبه، ليحقق أفضلية في تاريخ المواجهات، حيث يطمح الزعيم في اقتناص اللقب.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

وتقام مباراة الهلال ضد نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، الليلة عند الساعة الحادية عشر مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد.