استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، تدريباته الجماعية، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشارقة الإماراتي.

الهلال يعاود تدريباته:

وكان رامون دياز قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة يوم الاثنين، بعد تأهلهم إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف.

واشتمل مران الهلال على تدريبات لياقية ومناورة فنية أمام فريق “هلال 19″، فيما منح دياز اللاعبين الدوليين راحة إضافية عن تدريبات الثلاثاء، على أن يشاركوا في المران الجماعي، مساء يوم الأربعاء.

الزعيم في دوري أبطال آسيا:

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ الشارقة، الريان القطري والاستقلال الطاجيكي، حيث يبدأ مشواره يوم الجمعة بمواجهة الفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات في دوري الأبطال، خلال الفترة من 7 وحتى 27 من شهر إبريل، بمشاركة 4 أندية سعودية، وهي؛ الزعيم، الشباب، الفيصلي والتعاون.