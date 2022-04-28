انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الريان، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، بتقدم الفريق القطري بهدفين دون رد.

تأخر الهلال ضد الريان بهدف:

وبدأت مباراة الهلال ضد الريان على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح الفريق القطري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق عن طريق تميم منصور بعد عرضية مميزة من ياسين براهيمي.

وأطلق النيجيري أوديون إيغالو تسديدة قوية عند الدقيقة الثامنة، ومرت بجانب القائم الأيسر، وتألق حارس مرمى الزعيم، عبدالله المعيوف وأنقذ فريقه من تسديدة للاعب نزونزي عند الدقيقة 26.

وسدد سالم الدوسري كرة قوية عند الدقيقة 35، واستمرت المحاولات من اللاعبين لتسجيل هدف، قبل أن يهز يوهان بولي الشباك بهدف ثان عند الدقيقة 43، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الريان، بتقدم الفريق القطري بنتيجة 2/ 0.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، وبفارق 3 نقاط عن الريان، الذي صعد رسميًّا بعد نتائج مواجهات الأمس.