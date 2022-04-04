انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الشباب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1، ليتأهل إلى النهائي.

الهلال والشباب يتعادلان سلبيًّا:

وبدأت مباراة الهلال ضد الشباب التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وكاد كارلوس جونيور أن يهز الشباك بعد مرور 7 دقائق برأسية رائعة، إلا أن عبدالله المعيوف تألق وأبعدها.

واستمرت محاولات الفريقين، وسط تألق دفاعي كبير من الطرفين، واستغل لوسيانو فييتو تقدم المعيوف، وأطلق تسديدة مخادعة من منتصف الملعب، إلا أنها ذهبت بعيدًا لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بانيغا يتقدم والفرج يتعادل سريعًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد الشباب، استمر ضغط الفريقين، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الليوث بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سددها الأرجنتيني إيفر بانيغا بنجاح في شباك المعيوف عند الدقيقة 64.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقوة بعد هدف بانيغا، ونجح سلمان الفرج في تسجيل هدف التعادل من تسديدة صاروخية، لتشتعل المباراة بحثًا عن إحراز هدف جديد.

وأطلق موسى ماريغا تسديدة قوية مرت بجانب مرمى الشباب، قبل أن يتألق المعيوف ويحرم الليوث من الهدف الثاني عند الدقيقة 82، وسدد صالح الشهري تسديدة قوية، ولكنها مرت أعلى العارضة.

وكاد ميشيل ديلغادو أن يسجل هدفًا قاتلًا للأزرق عند الدقيقة 90، ولكن أنقذ اللاعب الكرة من أمام المرمى، ومرت رأسية الشهري أعلى المرمى في الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة الهلال ضد الشباب بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية.

إيغالو يمنح الزعيم التأهل إلى النهائي:

وانطلقت الأشواط الإضافية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الزعيم، قبل أن ينجح النيجيري أوديون إيغالو في تسجيل الهدف الثاني في شباك الشباب من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 105.

واستمرت محاولات الفريقين أملًا في تسجيل هدف جديد، وتألق فواز القرني وأنقذ هدفًا مؤكدًا من الشهري عند الدقيقة 109، لتنتهي مباراة الهلال ضد الشباب بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، لينتظر الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء، لملاقاته في نهائي كأس الملك.