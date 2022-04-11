انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من المباراة التي كانت تجمع بين نادي الهلال ونظيره الريان، بتقدم الزعيم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ملخص الشوط الأول بين الهلال والريان:

وبدأت مباراة الهلال ضد الريان بداية سريعة جدًا، حيث ضغط الزعيم منذ بداية الدقائق الأولى لـ إحكام سيطرته على اللقاء، وتمكن من تمثيل خطورة على الفريق القطري في أكثر من مناسبة على مرمى الخصم.

وفي الدقيقة الـ 24، من أحداث الشوط الأول، بعد زحمة في منطقة جزاء الريان القطري، تمكن موسي ماريغا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تسديد كرة قوية جدًا على المرمى، ولكن تصدى لها الحارس.

الحمدان يسجل الهدف الأول:

ومن تمريرة سحرية من البريك، أرسلها لـ المهاجم عبدالله الحمدان الذي أرسلها مباشرة في المرمى، ليتقدم لنادي الهلال بـ أول أهداف اللقاء، ويحقق الأفضلية للزعيم خلال أحداث الشوط الأول، من المباراة.

وعاد الهلال بهجمة خطيرة خلال الدقيقة الثامنة والعشرين، عن طريق ياسر الشهراني الذي صوب تسديدة صاروخية على مرمى الريان، ولكنها خرجت في النهاية لضربة ركنية، بعد تشتيت مدافعي الريان.

وظهر نادي الريان على استحياء في الدقيقة الـ 30 من أحداث الشوط الأول، بهجمة على مرمى الهلال ولكنها مرت بجانب القائم ضربة مرمى، ليعود الزعيم للضغط من جديد على الفريق القطري لـ تسجيل هدف التعزيز.

وفي الدقيقة الـ 34، سدد ياسر الشهراني كرة خطيرة ضربت في القائم الأيمن لحارس مرمي الريان، لتعود الكرة من جديد داخل منطقة الجزاء.

وفي نهاية الوقت البديل، حاول الهلال تعزيز النتيجة في أكثر من هجمة خطيرة على مرمى الريان، ولكن انتهى الشوط الأول بهدف نظيف للزعيم.