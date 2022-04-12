حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا مميزًا في مسيرته ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على الريان القطري.

الزعيم يتصدر مجموعته الآسيوية:

ولعب الهلال ضد الريان، مساء الاثنين، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الزعيم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.

رقم مميز لنادي الهلال:

ونجح الهلال في تحقيق الفوز السادس على التوالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ليحقق بذلك أطول سلسلة انتصارات له في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق خلال النسخة الحالية.

وبدأت سلسلة انتصارات الأزرق في دوري أبطال آسيا عندما تجاوز عقبة الاستقلال الإيراني بهدفين نظيفين في سبتمبر الماضي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من النسخة الماضية، ثم برسيبوليس في ربع النهائي.

وواصل الهلال تألقه وفاز على النصر في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على يوهانغ الكوري الجنوبي ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا، وبدأ النسخة الحالية بالفوز على الشارقة الإماراتي والريان القطري.