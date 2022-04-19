يمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تاريخًا كبيرًا في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتفوق الزعيم على جميع منافسيه في المسابقة القارية.

الهلال يتربع على العرش الآسيوي:

وعاد الهلال عودة قوية، بدأت بالتتويج القاري ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، ثم عاد سريعًا لمنصات التتويج القارية، بعدما حسم اللقب مجددًا خلال النسخة الماضية.

ويرغب الهلال في تحقيق لقب قاري جديد، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية الآسيوية، فوزًا بـ بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد أربع بطولات، كان آخرهم العام الماضي.

ويعتبر الهلال هو أبرز الفرق خلال النسخة الحالية في دوري أبطال آسيا، حيث يُعد الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة، فقد فاز في ثلاث مواجهات من أصل ثلاثة.

ويُمنّي لاعبو الهلال أنفسهم في تحقيق فوز جديد على نادي استقلال دوشنبه اليوم، من أجل الحفاظ على العلامة الكاملة، وخطف بطاقة الصعود لـ المرحلة المقبلة.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، الليلة، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.