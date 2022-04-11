أنهى الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، استعداداته لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري.

الهلال جاهز للمواجهة الآسيوية:

وبدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم شرح رامون دياز التكتيك الذي سينتهجه خلال مباراة الريان على كامل مساحة الملعب.

وطبق الجهاز الفني في نهاية مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل، قبل أن يتوجه اللاعبون إلى مقر المعسكر استعدادًا للمواجهة.

الزعيم يواجه الريان القطري:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الريان القطري على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الزعيم المركز الثاني في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان متصدر الترتيب.