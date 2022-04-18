شدد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مدى صعوبة مباراة فريقه ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي التي ستقام يوم غدًا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة آسيويًا.

رامون دياز يتحدث عن عودة هيون سو:

وقال مدرب الهلال، خلال المؤتمر الصحافي، قبل مباراة فريقه ضد نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي: “مباراتنا ضد فريق استقلال دوشنبه، ستكون صعبة جدًا”.

وتحدث رامون دياز، عن طريقة اللعب التي سيتبعها الهلال ضد الفريق الطاجيكي: “استقلال دوشنبه يمتلك دفاعًا جيدًا، ولكننا سنلعب بشكل هجومي من أجل تحقيق الانتصار”.

وعن أهمية مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه: “هذه المباراة مهمة جدًا لنا، لأنها هي ضمان تأهل الهلال للدور المقبل في دوري أبطال آسيا، خاصة وأنها تأتي ضد فريق قوي دفاعيًا”.

وعن عودة نجم الهلال الغائب بسبب الإصابة، اختتم رامون دياز حديثه: “جانغ هيون سو عاد لـ التدريبات مجددًا وأصبح جاهزًا، وربما يشارك في المباريات المقبلة”.

هيون سو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر، أن يواجه نادي الهلال نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي غدًا، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.