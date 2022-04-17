استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خدمات محمد العويس، حارس مرمى الزعيم، قبل مواجهة استقلال دوشنبه في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات الآسيوي.

العويس يعود لـ صفوف الهلال:

وأعلن نادي الهلال عن مشاركة محمد العويس في تدريبات الزعيم، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، المقرر لها يوم الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان نادي الهلال قد أعلن قد أيام من مواجهة الريان القطري في الجولة الثانية، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عن إصابة حارس مرماه محمد العويس بـ “فيروس كورونا.

وأجرى محمد العويس بعض البروتوكولات الصحية، بعد إعلان إصابته بالفيروس التاجي، قبل عودته مجددًا لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بعد تعافيه.

الإصابات تضرب الهلال في مشواره الآسيوي:

ويعاني الهلال من الغيابات الكثيرة، قبل مواجهة استقلال دوشنبه، حيث أصيب صالح الشهري، في مباراة الشارقة بالجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل نادي الهلال في استعادة كافة نجومه قبل التأهل لـ المرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يطمح الزعيم في تحقيق اللقب الخامس في تاريخه خلال هذه النسخة.