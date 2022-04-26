يُسطر نادي الهلال تاريخاً مميزاً في دوري أبطال آسيا، بصفته حامل اللقب، ومُحطم أغلب الأرقام القياسية في البطولة الآسيوية، ويسعى لتعزيز هذه الإنجازات خلال النسخة القائمة.

الهلال ضد الريان:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الريان القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الهلال ضد الريان القطري، غدًا الأربعاء، عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

أرقام تاريخية لـ الهلال ضد الريان:

وسبق وتقابل الفريقان في سبع مواجهات، حقق خلالها الهلال أرقامًا مميزة ضد الفريق القطري، حيث انتصر في خمس مباريات مقابل هزيمة وحيدة، وتعادل.

وسجل نادي الهلال 16 هدفًا، كما تلقت شباكه ثمانِ أهداف، وبالتالي يرغب الزعيم في مواصلة أفضلية تاريخية على حساب نادي الريان القطري في ختام دور المجموعات.