يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره نادي استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه:

وتقام مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضد استقلال دوشنبه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن مباراة الزعيم ضد نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويأمل الهلال مواصلة طريقه نحو الفوز بعد أن حققه خلال مباراة الذهاب بهدف نظيف، فيما حقق انتصارين على الشارقة الإماراتي والريان القطري.

ويعتبر نادي الهلال هو الفريق الوحيد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بالعلامة الكاملة في الفوز في الثلاث مواجهات الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى:



يتصدر نادي الهلال المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، فيما يتساوى الريان مع نادي الشارقة برصيد أربع نقاط، في المركزين الثاني والثالث، ويأتى استقلال دوشنبه في المركز الأخير بدون نقاط.