يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة السد القطري.

الزعيم في مواجهة الريان القطري:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الريان القطري، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الزعيم بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، وبفارق 3 نقاط عن فريق الريان القطري.

الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفرق القطرية:

وتُعد مباراة الهلال ضد الريان هي المواجهة الـ32 أمام الأندية القطرية، ويملك الزعيم مسيرة مميزة أمامهم في بطولة دوري أبطال آسيا، منذ انطلاقها بمسماها الحالي منذ عام 2003.

ونجح الزعيم في تحقيق الفوز 16 مرة، وخسر 6 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 9 مباريات، وتمكن لاعبو الأزرق من تسجيل 62 هدفًا، فيما اهتزت شباكه 37 مرة، وكان آخر فوز أمام الريان في النسخة الحالية.