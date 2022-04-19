بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يحطم جميع الأرقام القياسية، خلال النسخة القائمة في دوري أبطال آسيا، حيث أصبح حامل اللقب يبحث عن مزيد من أرقامه المميزة.

ويُعد الهلال هو أبرز الفرق المرشحة لنيل اللقب القاري، حيث يقدم الزعيم أداء مميزاً منذ افتتاح مشوار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام.

السلسة الأطول هدف لـ الهلال:

ويستهدف الفريق الكروي بنادي الهلال، تعزيز سلسة الفوز الذي يعيشها الزعيم منذ دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا، منذ النسخة الماضية، والتي توج بها أيضًا.

وحقق الهلال الفوز السابع له، بعد انتصاره على استقلال دوشنبة الطاجيكي بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة آسيا، حيث يأمل في تعزيز سلسلة فوزه الليلة.

وفي حالة الفوز على استقلال دوشنبه، يكون نادي الهلال قد وصل لـ فوزه الثامن على التوالي آسيويًا، وهي أطول سلسلة فوز في تاريخ الزعيم بـ البطولة القارية.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

ومن المقرر، أن تقام مواجهة الهلال ضد استقلال دوشنبه، الليلة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.