يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث افتتح الزعيم النسخة الجديدة بـ انتصارين، في رحلة الدفاع عن لقبه القاري.

الهلال يبحث عن سلسلة الفوز الأطول:

ويريد الهلال مواصلة التألق في مشواره نحو اللقب، حيث يمتلك الزعيم الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 4 بطولات.

وتمكن الهلال من افتتاح دور المجموعات الآسيوي في النسخة الجديدة بالفوز على الشارقة بهدفين لهدف، والفوز الثاني على حساب الريان القطري بثلاثية نظيفة.

وحقق نادي الهلال الفوز في آخر 6 مباريات له في دوري أبطال آسيا، وهذه هي أطول سلسلة انتصارات له في البطولة الآسيوية، في تاريخه، حيث بدأت منذ الدور الـ 16 في النسخة الماضية.

وانتصر نادي الهلال على استقلال في دور الـ 16، بهدفين دون مقابل، وحقق الفوز على حساب برسبوليس بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي.

وخطف الفوز في الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا من النصر بهدفين لهدف، وحقق انتصارًا ثمينًا في النهائي القاري على حساب نادي ستيلرز، فضلًا عن مباراتي النسخة الحالية.

الهلال ضد استقلال دوشنبه:

وتأتي مباراة نادي الهلال ضد استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء، على ملعب الأمير محمد بن فهد.