يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره نادي الريان القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد الريان:

ومن المقرر، أن تقام مباراة نادي الهلال ضد نادي الريان القطري، يوم الأربعاء المقبل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقام لقاء الهلال ضد الريان القطري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث يسعى الزعيم إلى اختتام دور المجموعات بشكل قوي، كما حدث في بداية مشواره هذه النسخة.

الهلال يسعى لتحقيق فوز جديد:

ويأمل الهلال في العودة إلى نغمة الفوز عبر بوابة الريان القطري، خاصة بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضد نادي الشارقة الإماراتي في الجولة الخامسة آسيويًا.

وحسم الهلال تأهله إلى دور الستة عشر الآسيوي، منذ الجولة الرابعة، ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي، كأول الفرق التي حسمت مقعدها في أدوار خروج المغلوب.