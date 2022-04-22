يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ويسعى لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية.

الهلال يقترب من تحقيق رقمه في 2009

وأصبح الزعيم قريبًا من كسر رقمه في دوري أبطال آسيا، من حيث عدد النقاط، حيث نجح في تحقيق 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرتين ضمن منافسات نسخة 2009.

وتألق الهلال في دوري أبطال آسيا 2022، ونجح في تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث حقق 4 انتصارات متتالية ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى دور الـ16، ليصبح الأكثر تجاوزًا لمرحلة المجموعات.

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز في آخر 8 مباريات متتالية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهي أطول سلسلة انتصارات للأزرق في البطولة القارية، وأطول سلسلة حالية.

الزعيم في مواجهة الشارقة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء يوم غد السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، ضمن الزعيم التأهل عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.