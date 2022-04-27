يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في إنهاء مشاركته في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022، محققًا رقمًا مميزًا في مسيرته القارية.

الهلال يبحث عن رقم جديد:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من إحراز 11 هدفًا في أول 5 جولات من بطولة دوري أبطال آسيا، ليُعادل بذلك عدد أهدافه في 3 نسخ سابقة، وهي؛ 2006، 2014 و2021.

ويُعد أعلى سجل تهديفي حققه الأزرق ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا هو 12 هدفًا خلال نسختي 2006 و2014، ويطمح الزعيم في تكليل مجهوده المميز في النسخة الحالية، والوصول إلى أعلى سجل تهديفي.

الأزرق يواجه الريان القطري:

ويلعب الهلال ضد الريان القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة، وبفارق 3 نقاط عن الريان، الذي صعد رسميًّا بعد نتائج مواجهات الأمس.