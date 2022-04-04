أصبح نادي الهلال أول الواصلين للمشاركة في النظام الجديد من بطولة السوبر السعودي، وذلك بعد فوزه على الشباب أمس وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال أول الواصلين ويتبقى 3 فرق

وفي فبراير الماضي، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي ليشارك فيها 4 أندية، وهم بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل 2022/ 2023.

الهلال وصل إلى نهائي كأس الملك ليضمن المشاركة في السوبر في نظامه الجديد، سواء فاز بلقب كأس الملك أو لم يفز به.

وينتظر الزعيم، الطرف الثاني من نهائي كأس الملك، والذي سيتحدد بين فريقي الاتحاد والفيحاء.

نظام السوبر السعودي الجديد

وسوف تُقام البطولة من 3 مباريات؛ مباراتين في دور نصف النهائي، ومباراة النهائي على غرار نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.