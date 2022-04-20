انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم الهلال ضد استقلال دوشنبه:

وبدأت مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، حيث هدد عبدالله الحمدان مرمى الفريق الطاجيكي سريعًا، قبل أن يفض النيجيري أوديون إيغالو اشتباك التعادل السلبي.

وتمكن إيغالو من تسجيل الهدف الأول في شباك استقلال دوشنبه برأسية رائعة عند الدقيقة الثامنة بعد تلقيه عرضية مميزة من قائد الزعيم، سلمان الفرج، قبل أن يطلق المهاجم النيجري تسديدة مرت بجوار القائم.

إيغالو يهز الشباك مجددًا:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تهديده على مرمى استقلال دوشنبه، ومرت تسديدة ميشيل ديلغادو بجوار القائم، قبل أن يحرز إيغالو هدف الزعيم الثاني من تسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من محمد البريك عند الدقيقة 33.

واستمرت محاولات الزعيم لتسجيل هدف جديد، ومرت تسديدة سالم الدوسري بجوار المرمى، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.

الزعيم يخطف التأهل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات الهلالية وأهدر لاعبو الأزرق العديد من الفرص، وسط تنظيم دفاعي قوي من لاعبي استقلال دوشنبه، الذي حاول الهجوم وتقليص الفارق.

واستمر لاعبو الأزرق في محاولاتهم لتسجيل هدف جديد، وسط تشجيع كبير من الجماهير الحاضرة في المدرجات، والتي أشعلت الأجواء خلال الشوط الثاني، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص.

ونجح النجم سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد استقلال دوشنبه بنتيجة 3/ 0.

ورفع الزعيم رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022 ليتأهل إلى الدور التالي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الطاجيكي الترتيب بدون نقاط.