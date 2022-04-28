قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أداءً مميزًا خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يُعد أولى الفرق التي حسمت التأهل إلى دور الستة عشر في المسابقة القارية.

وتمكن نادي الهلال من تقديم نتائج مذهلة خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن من تحقيق الفوز في أربع مواجهات متتالية، وحقق عودة قوية ضد الشارقة.

الهلال ضد الفيحاء في الدوري:

ومن المقرر، أن تنطلق فعاليات الجولة الـ 26، ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثالث من مايو المقبل، بعد انتهاء دور المجموعات، حيث كانت تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ويحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء المقبل 3 مايو 2022، على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة.

سلم الترتيب:

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، ويحل النصر في المرتبة الثالثة برصيد 48 نقطة.