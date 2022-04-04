سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، 2 من نجومه في نهائي كأس الملك، وذلك بعد حصولهما على بطاقات صفراء أمس في مباراة الشباب في دور الأربعة.

سبب غياب الثنائي

وتحصل كل من ياسر الشهراني وصالح الشهري على بطاقة صفراء في الدقيقتين 65 و113.

لذلك سيغيب الثنائي عن اللقاء النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سينتظر الهلال الفائز من مباراة الاتحاد والفيحاء لمقابلته في النهائي.

الهلال أول الواصلين لبطولة السوبر السعودي

وفي وقت سابق، أصبح نادي الهلال أول الواصلين للمشاركة في النظام الجديد من بطولة السوبر السعودي، وذلك بعد فوزه على الشباب أمس وتأهله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي فبراير الماضي، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي ليشارك فيها 4 أندية، وهم بطل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المقبل 2022/ 2023.

الهلال وصل إلى نهائي كأس الملك ليضمن المشاركة في السوبر في نظامه الجديد، سواء فاز بلقب كأس الملك أو لم يفز به.

وسوف تُقام البطولة من 3 مباريات؛ مباراتين في دور نصف النهائي، ومباراة النهائي على غرار نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.