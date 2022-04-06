كشف نادي الهلال تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، البيروفي أندريه كاريلو، ومدة غيابه عن الملاعب.

مدة غياب كاريلو:

وأشار نادي الهلال إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كاريلو أثبتت تعرضه لإصابة في الرباط الخلفي، لا تستدعي تدخلًا جراحيًّا، وسيخضع لبرنامج علاجي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وتعرض كاريلو للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بيرو ضد أوروغواي ضمن منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان النجم البيروفي قد استعاد بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، ليكون من أبرز اللاعبين في الفترة الماضية.

الهلال يستعد لمواجهات دوري الأبطال:

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ الشارقة الإماراتي، الريان القطري والاستقلال الطاجيكي.

ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات في دوري الأبطال، خلال الفترة من 7 وحتى 27 من شهر إبريل، بمشاركة 4 أندية سعودية، وهي؛ الزعيم، الشباب، الفيصلي والتعاون.