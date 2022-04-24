نجا الفريق الكروي الأول بـ الهلال من الهزيمة أمام الشارقة الإماراتي، بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان الشارقة سجل هدفين عبر كل من عثمان كامارا وماجد راشد في الدقيقتين الخامسة والـ45 في الشوط الأول.

الهلال يعود بثنائية:

وبعد تراجع نادي الشارقة بالشوط الثاني، واصل الزعيم سعيه لإحراز الهدف الأول لينجح في تقليص الفارق عبر المدافع متعب المفرج بالدقيقة الـ79.

ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للأزرق من ركلة جزاء بالدقيقة الـ96.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 13 نقطة بصدارة المجموعة الأولى، بينما أصبح رصيد الشارقة الإماراتي خمس نقاط.