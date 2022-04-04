واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تفوقه على نظيره الشباب في المواجهات التي جمعتهما خلال شهر رمضان المبارك.

الهلال إلى نهائي كأس الملك:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الشباب التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في نصف نهائي كأس الملك، بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الزعيم الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيحاء المقرر إقامتها، مساء يوم الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لمواجهته في نهائي بطولة كأس الملك.

الزعيم يتفوق في المواجهات الرمضانية:

وتعد مباراة الهلال ضد الشباب الليلة هي الثالثة التي تجمع بين الفريقين في شهر رمضان المبارك، حيث إنهما تواجها مرتين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت المباراتان بفوز الزعيم.

ولعب الفريقان المواجهة الأولى في شهر رمضان ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/ 2019، وانتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3/ 2، سجلهم سيباستيان جيوفينكو وهدفين لبافيتيمبي غوميز.

وجاءت المواجهة الثانية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020/ 2021، ونجح الأزرق في تحقيق فوز كبير بنتيجة 5/ 1.