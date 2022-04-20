انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

تقدم الهلال ضد استقلال دوشنبه:

وبدأت مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بشكل سريع، حيث هدد عبدالله الحمدان مرمى الفريق الطاجيكي سريعًا، قبل أن يفض النيجيري أوديون إيغالو اشتباك التعادل السلبي.

وتمكن إيغالو من تسجيل الهدف الأول في شباك استقلال دوشنبه برأسية رائعة عند الدقيقة الثامنة بعد تلقيه عرضية مميزة من سلمان الفرج، قبل أن يطلق المهاجم النيجري تسديدة مرت بجوار القائم.

محاولات مستمرة:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تهديده على مرمى استقلال دوشنبه، ومرت تسديدة ميشيل ديلغادو بجوار القائم، قبل أن يحرز إيغالو الهدف الثاني من تسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من محمد البريك عند الدقيقة 33.

واستمرت محاولات الزعيم لتسجيل هدف جديد، ومرت تسديدة سالم الدوسري بجوار المرمى، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الزعيم بصدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه الترتيب بدون رصيد.