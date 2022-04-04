حجز الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي المصري مقعده في الدور ربع النهائي بـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق المارد الأحمر الفوز بهدف نظيف ضد الهلال السوداني ليرتفع رصيده لـ 10نقاط في الوصافة خلف صن داونز متصدر المجموعة.

الشحات يقود الأهلي لـ ربع النهائي:

وسجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب حسين الشحات بعد تمريرة سحرية من أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الأهلي في الدقيقة 74 من أحداث اللقاء.

وبعد محاولات عديدة من الطرفين، حيث أبدى الهلال السوداني خطورة كبيرة على مرمي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر وتأهله لـ الدور ربع النهائي بالبطولة الإفريقية.

الوصافة السابعة لـ الأهلي تاريخيًّا:

وقطع النادي الأهلي بطاقة الصعود لـ دور ربع النهائي، في وصافة المجموعة الأولي لـ المرة السابعة في تاريخه، منذ تحول دوري أبطال إفريقيا لـ نظام المجموعات.

وسبق لـ الأهلي الصعود كثاني مجموعته بدوري أبطال إفريقيا في ست مرات، حيث حقق فيها اللقب أربع مرات، فقد تأهل في آخر نسختين أيضًا كوصيف للمجموعة الأولي خلف النجم الساحلي والثاني خلف سيمبا التنزاني، وحقق اللقب في المرتين.

كما وصل الأهلي إلى النهائي خمس مرات وإلى قبل النهائي في المرات الستة، لتكون الوصافة دائمًا هي طريق المارد الأحمر لـ الفوز باللقب أو التواجد في المباراة النهائية.