أكد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن الوضع الصحي للمعتمرين والزوار في مكة المكرمة مطمئن ولله الحمد ولم تُسجل بينهم حتى الآن أي تفشيات وبائية أو أمراض أو أحداث مهددة للصحة العامة، منوهًا بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده “يحفظهما الله” على توفير أفضل رعاية صحية للمعتمرين والزوار والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

الصحة تواصل تقديم الخدمات

وأضاف أن الصحة تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة والمراكز الصحية بالحرم المكي، مشيرًا إلى أن الخطة الوقائية التي أُعدت لموسم عمرة شهر رمضان للعام 1443هـ تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي.

خدمة المعتمرين والزوار

وقال وزير الصحة إن الوزارة جندت أكثر من 18 ألفًا من القوى العاملة لخدمة المعتمرين والزوار، مشيرًا أنه تم خلال العشرين يومًا من الشهر المبارك خدمة أكثر 7200 معتمر من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرام ومستشفيات العاصمة المقدسة، كما تم إجراء 36 عملية جراحية طارئة، و 291 غسيل الكلوي، و 20 قسطرة.

شكر الحكومة الرشيدة

وأعرب وزير الصحة، عن شكره للحكومة الرشيدة لدعمها غير المحدود للوزارة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم العمرة، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل من المعتمرين والزوار طاعاتهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.