أُطلق قمر صناعي سري تابع لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي (NRO) إلى الفضاء من كاليفورنيا يوم الأحد، ويقول المحللون إنه ربما حمل أقمارًا صناعية عسكرية ستراقب سفن روسيا.

وانطلق القمر الصناعي NROL-85 من منصة الإطلاق 4E من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية، شمال غرب لوس أنجلوس، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 ذي المرحلتين، مع حمولة غامضة من منصة الإطلاق في كاليفورنيا، وقد انطلق بقوة دفع قدرها 1.7 مليون رطل.

مراقبة السفن وتحديد موقعها إلكترونيًا

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه استنادًا إلى وقت الإطلاق ومجموعة متنوعة من العوامل الأخرى بما في ذلك وثائق المشتريات العسكرية، تكهن محللو الفضاء المستقلون الذين تحدثوا مع أخبار CBS أن فالكون 9 كانت تحمل نظامين لمراقبة المحيطات البحرية (الأقمار الصناعية NOSS) بحيث يمكنها مراقبة السفن وتحديد موقعها إلكترونيًا.

ما هي وكالة NRO ؟

وتعد هذه أول مهمة تقوم بها NRO وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة الأقمار الصناعية الأمريكية التي توفر بيانات استخباراتية لكبار صانعي السياسة ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

حمولة أمن قومي لـ الولايات المتحدة

وقد نقلت شبكة CBS عن مصادرها أن صاروخ NRO يتضمن حمولة أمن قومي للولايات المتحدة بالغة الأهمية، ذلك وبينما تعد رحلة سبيس إكس الرحلة الرابعة عشرة حتى الآن هذا العام.

ولم تكشف سبيس إكس عن أي تفاصيل عن الحمولات المصنفة الأخرى، ولكن قال كريس سكوليز، الذي عمل على إطلاق الصاروخ: أنا فخور بالعمل الجماعي والمهارة والتصميم الذي ساهم في إنجاح هذا الإطلاق الذي يساعدنا على تقديم المعلومات الهامة لصانعي السياسات والجيش والاستخبارات في بلادنا.

وأضاف الكولونيل روبرت بونجيوفي، مدير مؤسسة الإطلاق التابعة لقيادة أنظمة الفضاء: لقد كان عملًا رائعًا، وكل شيء سار بسلاسة.

ويُذكر أن شركة SpaceX أطلقت في عام 2019 صاروخًا تكلف إطلاقه نحو 297 مليون دولار.