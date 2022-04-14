أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أن عرض إيلون ماسك شراء كامل حصة مساهمي تويتر مرفوض، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمه ماسك أقل من القيمة الحقيقية للشركة.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

وغرد الوليد باللغة الإنجليزية قائلًا : لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك بشراء أسهم تويتر عند سعر 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للشركة، وأضاف أنه بالنظر إلى آفاق النمو، وكوني أحد أكبر المساهمين أرفض هذا العرض.

إيلون ماسك يعرض شراء تويتر

وكان الملياردير إيلون ماسك عرض شراء تويتر نقدًا مقابل 54.20 دولار للسهم، أي بما يعادل 41 مليار دولار للقيمة الإجمالية للشركة. وكان ماسك، قد أعلن مطلع الشهر الحالي استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال تويتر، ليصبح المساهم الأكبر في الشركة.

مشاركة سلبية:

وأوضح في الوثيقة التي بعث بها إلى هيئة مراقبة البورصة أن مشاركته “سلبية”، بما يعني أنه لا يعتزم التأثير في القرارات الاستراتيجية الكبرى في تويتر.

وينشط إيلون ماسك بقوة على “تويتر“، إذ إنه ينشر تغريدات بصورة شبه يومية لمتابعيه البالغ عددهم أزيد من 80 مليونًا، ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشبكة الاجتماعية، لم يتوقف ماسك عن “الاستفزاز”.