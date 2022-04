أكد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أن عرض إيلون ماسك شراء كامل حصة مساهمي تويتر مرفوض، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمه ماسك أقل من القيمة الحقيقية للشركة.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022