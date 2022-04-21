عبر العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن سعادتهم ببداية إجازة عيد الفطر المبارك مع نهاية دوام اليوم الخميس 20 رمضان الموافق 21 أبريل 2022 بحسب التوجيه الملكي الكريم.

خطط إجازة عيد الفطر

وبدأ العديد من المواطنين في التخطيط لقضاء إجازة عيد الفطر حيث قال بعض المواطنين إنهم يخططون إلى السفر إلى مناطق المملكة المختلفة حيث يقيم أهلهم لقضاء إجازة العيد معهم فيما رأى البعض أنها فرصة للسفر للخارج خاصة ممن تنطبق عليه شروط مغادرة المواطنين البلاد.

توجيه الملك سلمان

وكانت إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقاً للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1443هـ الموافق 25 / 4 / 2022م؛ وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ فقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.

الاجتهاد في العشر الأواخر

وفي نفس الصدد تواصى المواطنون بالاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. كما أوصى المواطنون بعضهم بعضًا بقيام العشر الأواخر كاملة فمن قامها أدرك ليلة القدر إن شاء الله.

إجازة عيد الفطر

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك حيث تبدأ لمنسوبي القطاع الحكومي بنهاية دوام يوم 24 رمضان فيما تبدأ إجازة منسوبي القطاعين الخاص وغير الربحي بنهاية دوام يوم السبت 29 رمضان، الموافق 30 أبريل، وتمتد لمدة 4 أيام.