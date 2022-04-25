تفصلنا ساعات عن بداية الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، لتحديد الفرق المتأهلة إلى أدوار خروج المغلوب.

ومن المقرر، أن يتم افتتاح اليوم الأول غدًا الثلاثاء 26 أبريل 2022، بست مواجهات نارية، تتنافس جميعها على حسم بطاقة الصعود إلى دور الستة عشر الآسيوي.

شباب الأهلي يبحث عن التأهل:

وتقام عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ثلاث مباريات، ضمن منافسات الجولة الأخيرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق أولى المواجهات بين فريق شباب الأهلي الإماراتي، ونادي فولاد، على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، حيث يبحث الأول عن حسم الصدارة من أجل خطف بطاقة الصعود.

ومن المقرر، أن يشهد نفس التوقيت، إقامة مباراتي الدحيل ضد سباهان أصفهان الإيراني، ولقاء نادي آهال ضد الغرافة القطري، وتبحث هذه الفرق عن فرصة أخيرة للتأهل.

التعاون والفرصة الأخيرة:

ويقابل نادي التعاون نظيره نادي باختاكور الأوزبكي عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

ويبحث التعاون عن الفرصة الأخيرة من أجل حسم صعوده إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا، ضمن أفضل ثلاث ثوانٍ في مجموعات الغرب.

وفي نفس التوقيت تنطلق مباراتي، نادي مومباي سيتي ضد القوة الجوية العراقي، فيما تقام مواجهة الشباب ضد نادي الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.