شهد اليوم الأول من منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، مواجهات قوية، أسفرت عن نتائج غير متوقعة خلال فعاليات المسابقة الآسيوية.

ومن المقرر، أن يتم اختتام الجولة الخامسة من دور المجموعات اليوم، حيث تشهد إقامة أربع مباريات حاسمة، في صراع التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتسعى الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية، إلى حسم تأهلها إلى دور الـ 16، حيث أكدت عدة فرق صعودها رسميًا إلى الدور المقبل في دوري أبطال آسيا.

الريان يبحث عن التأهل:

ويقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات الآسيوي.

وتنطلق مباراة الريان ضد استقلال دوشنبه، اليوم السبت، عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الملك فهد.

وفي نفس التوقيت، يواجه نادي نسف قرشي الأوزبكي، نظيره السد القطري، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الفيصلي يواجه الوحدات:

وتقام مباراة الفيصلي ضد نادي الوحدات الإماراتي، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وفي نفس التوقيت يستضيف الفريق الكروي بنادي الهلال نظيره الشارقة الإماراتي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.