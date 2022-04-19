نقدم لكم اليوم الثلاثاء، 18 رمضان، طريقة تحضير طاجن تورلي بالخضراوات، حيث يتميز طاجن التورلي بأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة وكذلك المفيدة بالنسبة لصحة الجسم بعد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

المكونات

كيلو جرام من اللحم الضأن المقطع إلى مكعبات. حبة واحدة من الباذنجان الرومي المقطع إلى شرائح. عدد اثنين حبة من البطاطس المقطعة إلى مكعبات. ثلاث حبات من الكوسا المقطعة إلى حلقات. عدد 2 حبة كبيرة من الجزر المقطع إلى مكعبات. ربع كيلو جرام من الفاصوليا الخضراء. ربع كيلو جرام من البسلة الخضراء. نصف ملعقة كبيرة من البهارات. عدد 3 رؤوس من البصل المفروم. كوب واحد من عصير الطماطم. عدد 4 ملاعق صغيرة من السمن. عدد 2 حبة من الفلفل الرومي. 2 حبة من الفلفل الرومي. ثلاثة فصوص من الثوم المفروم. البعض من الملح فلفل ويكون حسب الرغبة.

طريقة التحضير