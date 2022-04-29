انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمانشستر يونايتد ضد نادي تشيلسي، بالتعادل الإيجابي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص المباراة:

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد نادي تشيلسي، حيث افتتح البلوز التسجيل في مطلع الشوط الثاني، بواسطة ألونسو ميندوزا.

وقدم كاي هافرتز تمريرة حاسمة لـ ألونسو ميدوزا الذي أحرز الهدف الأول ليرد كريستيانو رونالدو بهدف التعديل بعد دقيقتين في الدقيقة الـ 62 من أحداث الشوط الثاني.

واستمرت محاولات الفريقين على المرمى، حيث ظهر لاعبو البلوز بعدد كبير من الهجمات الخطيرة على الشياطين الحمر، خاصة من الناحية اليمنى، ولكن تألق دفاع اليونايتد في صد الهجمات.

وظلت الهجمات المباغتة من كلا الفريقين طوال أحداث الشوط الثاني، حيث حاول لاعبو اليونايتد إدراك الهدف الثاني، وهدف التقدم للفريق، ولكن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

ويتصدر نادي مان سيتي جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 80 نقطة، فيما يأتي ليفربول في الوصافة بـ 79 نقطة، وتشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، فيما يحل اليونايتد في المركز السادس برصيد 55 نقطة.