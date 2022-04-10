وارتبط اسم ريتشارليسون لاعب الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون بـ الانتقال لـ مانشستر يونايتد خلال الموسم القادم، خاصة في حالة هبوط فريقه للقسم الثاني.

وودع الشياطين الحمر بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الـ 16، فيما يعانى من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد النتائج الكارثية التي يعانى منها النادي الإنجليزي.

ووفقًا لـ “صحيفة ذا صن البريطانية”، يتوق فريق مانشيستر يونايتد إلى استدراج نجم إيفرتون ريتشارليسون إلى أولد ترافورد هذا الصيف، حيث دخل في منافسة مع ريال مدريد الذي يرغب في ضم اللاعب.

ويستعد اللاعب لمغادرة جوديسون بارك في الصيف، ويعتبر ريال مدريد ومانشستر يونايتد وجهتين محتملتين لضم ريتشارليسون، في ظل بحثهم عن تدعيمات جديدة.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن فريق إيفرتون من المتوقع أن يبيع اللاعب البرازيلي مقابل مبلغ 66 مليون جنيه إسترليني، ولكن سعر الصفقة ستنخفض إذا فشلوا في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الحصيلة التهديفية لـ ريتشارليسون:

وانضم ريتشارليسون إلى إيفرتون في يوليو 2018 مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، وسجل منذ ذلك الحين 39 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا نجح مان يونايتد في ضم المهاجم، سيكون ذلك بمثابة نهاية لماركوس راشفورد الذي تراجع مستواه مع الشياطين الحمر.

ويخوض مانشستر يونايتد صراعًا على مراكز دوري أبطال أوروبا مع وست هام وتوتنهام وأرسنال، ولم يتبق لفريق فرانك لامبارد سوى عدد قليل من المباريات لضمان البقاء في المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.