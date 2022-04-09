ارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، بالانتقال لـ مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مان يونايتد وجهة محتملة لـ البولندي:

واقترب البولندي من مغادرة نادي بايرن ميونيخ الألماني، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل، مع عدم وجود رغبه من قبل العملاق الألماني لتجديد اللاعب.

وكانت برشلونة وجهة محتملة لضم اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور داخل النادي الإسباني بسبب الأمور المالية التي يعاني من الفريق الكتالوني.

وأشارت التقارير إلى أن البولندي قريب من الانضمام لـ “كريستيانو رونالدو” في مانشستر يونايتد بعد رفض النرويجي إيرلينج هالاند الانضمام لصفوف الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

الحصيلة التهديفية لـ روبرت ليفاندوفسكي:

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، حصيلة تهديفية مميزة خلال هذا الموسم، حيث سجل 45 هدفًا في 39 مباراة. ويعد النجم هو هدف مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.