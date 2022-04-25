كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت على اللاعب الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ برشلونة الإسباني، عن انتهاء موسم اللاعب.

وقال الحساب الرسمي للبارشا عبر “تويتر” إن إصابة ديست عبارة عن إصابة عضلية في وتر الركبة الأيمن، ما يعني غياب اللاعب عن مباريات الفريق المقبلة، مع عدم تحديد مدة غيابه.

وكشفت تقارير صحفية أن ديست يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب ما يعني انتهاء موسمه.

إصابة ديست كانت في مباراة رايو فاييكانو

وشارك ديست في مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو، مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني، حيث خسر البلوجرانا بهدف دون رد.

رقم كارثي لـ برشلونة

ووفقًا لما ذكرته Opta للإحصائيات فإن البارشا خسر 3 مباريات متتالية على أرضه، في مختلف المسابقات لثاني مرة في تاريخه.

وكان البارشا خسر أمام فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 3/ 2، ثم خسر أمام فريقي قادش ورايو فاييكانو في الدوري وكانت كل هذه المباريات على ملعب “الكامب نو”.

وأكدت الشبكة على أن البارشا خسر 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخه على يد مدربه الهولندي لويس فان خال وكان ذلك خلال الفترة من 1997 إلى 1999.

بينما خسر البارشا للمرة الثانية في تاريخه، 3 مباريات متتالية على أرضه في بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الإسباني.